Украинцам решили рассказать правду о том, за счет кого планируют в ближайшее время повышать минимальную зарплату

Об этом рассказал экс-вице-премьер-министр Павел Розенко, передает «Украина 24».

«Проблема заключается в том, что вместе с увеличением минимальной зарплаты, перерасчет единой тарифной сетки фактически не происходит. То есть риск того, что без выделения дополнительных средств - а на это в государственном бюджете Украины фактически не предусмотрено выделение средств - повышение будет происходить за счет самих работников», - отметил он.

Бывший чиновник также рассказал, что в такой ситуации украинцы столкнутся с проблемой, когда «оклады будут расти, а дополнительные выплаты будут сокращаться».

«Риск в том, что при повышении минимальной заработной платы реальные зарплаты расти не будут», - подчеркнул он.

До этого мы рассказывали, что высокие зарплаты в Украине – удел не только программистов.

Более 30 тысяч гривен в нашей стране реально заработать не только сотрудникам IT-сферы, хотя они традиционно возглавляют рейтинги самых высокооплачиваемых вакансий. Неплохо платят домашнему персоналу, который работает в обеспеченных семьях, а также медиабайерам и аналитикам.

Напомним, что зарплаты вырастут, но не надолго: эксперты ошарашили прогнозом, каким будет курс доллара.

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