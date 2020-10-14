Украинцам решили рассказать правду о том, за счет кого планируют в ближайшее время повышать минимальную зарплату
Об этом рассказал экс-вице-премьер-министр Павел Розенко, передает «Украина 24».
«Проблема заключается в том, что вместе с увеличением минимальной зарплаты, перерасчет единой тарифной сетки фактически не происходит. То есть риск того, что без выделения дополнительных средств - а на это в государственном бюджете Украины фактически не предусмотрено выделение средств - повышение будет происходить за счет самих работников», - отметил он.
Бывший чиновник также рассказал, что в такой ситуации украинцы столкнутся с проблемой, когда «оклады будут расти, а дополнительные выплаты будут сокращаться».
Ощадбанк и ПриватБанк повально закрывают отделения, названы причины: "Это не просто сокращение, а..."
«Почти Аллина ровесница»: счастливый Галкин показал высокую красавицу, которая прижилась у них дома
Разводящийся Харламов сорвался и жестко обстебал Кристину Асмус, припомнив позор с "Текстом": "Бывшая локти кусает"
"Штраф больше 140 тысяч гривен": по украинцам жахнули проверками, к кому придут
«Риск в том, что при повышении минимальной заработной платы реальные зарплаты расти не будут», - подчеркнул он.
До этого мы рассказывали, что высокие зарплаты в Украине – удел не только программистов.
Более 30 тысяч гривен в нашей стране реально заработать не только сотрудникам IT-сферы, хотя они традиционно возглавляют рейтинги самых высокооплачиваемых вакансий. Неплохо платят домашнему персоналу, который работает в обеспеченных семьях, а также медиабайерам и аналитикам.
Напомним, что зарплаты вырастут, но не надолго: эксперты ошарашили прогнозом, каким будет курс доллара.
Как сообщала Politeka, ограничение зарплат украинцев на карантине, Зеленский подписал важный закон: кто получит заоблачные выплаты.
Также Politeka писала, что начисление двойных пенсий, украинцев порадовали новыми суммами: "30% от заработка...".