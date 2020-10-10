Высокие зарплаты в Украине – удел не только программистов

Более 30 тысяч гривен в нашей стране реально заработать не только сотрудникам IT-сферы, хотя они традиционно возглавляют рейтинги самых высокооплачиваемых вакансий. Неплохо платят домашнему персоналу, который работает в обеспеченных семьях, а также медиабайерам и аналитикам.

Об этом сообщает издание Finance.ua со ссылкой на данные статистики одного из кадровых агентств.

Согласно этой информации, самая высокая зарплата у Net-программиста. Она составляет 55 тысяч гривен. Python-программисту платят на три тысячи меньше, а тим-лид получает 50 тысяч.

Веб-аналитик, который занимается анализом работы сайтов, за свой труд в Украине получает 43 тысячи гривен. Причем это медиана зарплат по данным с 17 вакансий.

Медиабайер, который закупает и размещает рекламу, зарабатывает в нашей стране 35,5 тысяч гривен. По крайней мере, такова «средняя температура» по данным 100 вакансий.

Javascript-программист в Украине зарабатывает 31 тысячу гривен. Это медиана зарплат по данным с 83 вакансий.

Персонал по обслуживанию зарабатывает в среднем 30 тысяч гривен, если судить по медиане заработных плат с 11 вакансий на сайте поиска работы Work.ua.

Ранее в Минфине рассказали, как повышение минимальной зарплаты сведет на нет выплаты в конвертах. По словам замминистра финансов Украины Дениса Улютина, повышение минималки до 6 тысяч гривен случае позволит бороться с теневыми доходами, так как большую часть зарплаты таким образом, удастся легализировать.

Напомним, что зарплаты вырастут, но не надолго: эксперты ошарашили прогнозом, каким будет курс доллара.

Как сообщала Politeka, ограничение зарплат украинцев на карантине, Зеленский подписал важный закон: кто получит заоблачные выплаты.

Также Politeka писала, что начисление двойных пенсий, украинцев порадовали новыми суммами: "30% от заработка...".