Російська актриса Христина Асмус спантеличила шанувальників словами про тяжке становище свого здоров'я
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
"Загалом, у мене підтвердився Китайський вірус 🦠 3 дні були прям жорсткими-температура вище 39 😰 і нижче 37,7 навіть після жарознижуючих не опускалася... 🌡 Краснющее горло, кашель, пекельна ломота всього тіла і голова розколюється», - йдеться в повідомленні.
Асмус також розповіла, що до неї вже двічі приїжджали медики з «швидкої допомоги».
"Поки я вдома. Сьогодні ще чекаю лікаря, щоб подивитися динаміку 🩺 💊 зараз t 37,9", - йдеться в тексті.
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Звернемо увагу, що шанувальники зірки злякалися за здоров'я кумира, і побажали їй якнайшвидшого одужання.
"Якнайшвидшого одужання!", "Підвищуйте імунітет, більше відпочивайте, менше працюйте, беріть приклад з нас "звільней", Гарік ось актор, Гусар блищить і без напрягу, красень!", "поправляйся!", "обожнюю тебе. Не хворій", - пишуть вони.
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Напередодні екс-коханий Христини Асмус повідомив, що режим самоізоляції завершився. Стало бути, він одужав.
Нагадавши, розповнілий Харламов запалив в машині, приголомшивши видом після важкої хвороби: "як ведмідь з барлогу".
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