Российский шоумен и бывший муж актрисы Кристины Асмус Гарик Харламов показал неожиданные «побочные эффекты китайского вируса»

Фото юморист выложил на своей странице в социальной сети "Инстаграм", передает Politeka.net.

Накануне экс-возлюбленный Кристины Асмус сообщил, что режим самоизоляции завершился. Стало быть, он выздоровел. Гарик опубликовал видео, снятое в машине. На кадрах видно, как шоумен подпевает песне. "Мир прекрасен. Не болейте", – обратился Харламов к подписчикам.

На этот раз Харламов решил показать «побочку» короны.

Шоумен опубликовал свое фото, обработанное в популярном приложении, которое изменяет внешность.

Харламов и на этот раз не упустил случая пошутить.

"Переболел короной, вот такая побочка теперь. Я стал разный. Интернациональный я теперь", - написал артист.

Отметим, на фото внешность Харламова очень изменилась, пожалуй узнать его таким было бы трудно и Кристине Асмус. По крайней мере, у фолловеров вопросы возникли.

"Это кто?", - пишут в Сети.

Напомним, в начале сентября появилась информация о том, что Гарик Харламов заразился китайским вирусом. Из-за этого съемки нового сезона Comedy Club были отложены. Помощник комика поспешил опровергнуть эту новость. По его словам, шоумен просто простудился.

Однако спустя несколько дней Харламов все-таки признался поклонникам, что у него обнаружили китайский вирус. В своем инстаграм-аккаунте комик разместил отрывок из номера в Comedy Club. В сценке он покашлял и посмеялся: "Какой у меня может быть вирус? Корона что-ли?". Под видео Гарик написал: "Вот так, шутишь, шутишь...".

Напомним, располневший Харламов зажег в машине, огорошив видом после тяжелой болезни: "Как медведь из берлоги".

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