Российский шоумен и бывший муж актрисы Кристины Асмус показал, как радуется выздоровлению

Юморист выложил на своей странице в социальной сети "Инстаграм" свежее видео, которое записал в первый день после самоизоляции, передает Politeka.net. Он признался, что впервые записал свое пение во время поездки за рулем автомобиля.

"У всех же есть видосы из машины, где автор видео подпевает музлу. Вот и у меня теперь есть. Радуюсь первому дню после самоизоляции! Мир прекрасен. Не болейте!", - поделился Гарик Харламов.

В ролике артист одет практично и со вкусом, на нем можно заметить черную толстовку на молнии, более темную футболку и бейсболку с желтым козырьком. Поначалу юморист держится, но вскоре не выдерживает и начинает подпевать словам песни.

Пользователи социальной сети в комментариях высказались о вокальных талантах выздоровшей звезды:

"Гарик, правильный вкус в музыке, респект 👍😎❤️"; "Просто сидит, а уже смешно"; "Красавчик 🤗 и песня веселая про горы 🤣🤣🤣"; "кайфушка вообще"; "Отжигаешь конкретно 🔥"; "Крутяш👍 Так это ты припев поешь 😁😂"; "😂👏Чёт уж очень серьёзное видео!))"; "У него даже рот смешной 😂"; "Ты как медведь из берлоги вылез"; "Я помню тебя худым. В то время никак нельзя было предположить, что ты растолстеешь".

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