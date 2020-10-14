Российская актриса Кристина Асмус озадачила поклонников словами о тяжелом положении своего здоровья

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«В общем, у меня подтвердился китайский вирус 🦠 3 дня были прям жесткими - температура выше 39 😰 И ниже 37,7 даже после жаропонижающих не опускалась... 🌡 Краснющее горло, кашель, адская ломота всего тела и голова раскалывается», - говорится в сообщении.

Асмус также рассказала, что к ней уже дважды приезжали медики из «скорой помощи».

«Пока я дома. Сегодня ещё жду врача, чтоб посмотреть динамику 🩺💊 Сейчас t 37,9», - говорится в тексте.

Обратим внимание, что поклонники звезды испугались за здоровье кумира, и пожелали ей скорейшего выздоровления.

«Скорейшего выздоровления!», «Повышайте иммунитет, больше отдыхайте, меньше работайте, берите пример с нас «увольней»,Гарик Вот Актёр ,Гусар блистает и без напряга, Красавчик!», «поправляйся!», «обожаю тебя. Не болей», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что шоумен и бывший муж актрисы Кристины Асмус Гарик Харламов показал неожиданные «побочные эффекты китайского вируса»

Накануне экс-возлюбленный Кристины Асмус сообщил, что режим самоизоляции завершился. Стало быть, он выздоровел.

Напомним, располневший Харламов зажег в машине, огорошив видом после тяжелой болезни: "Как медведь из берлоги".

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