32-летняя российская актриса Кристина Асмус, которая недавно заявила о расставании с комиком Гариком Харламовым, впечатлила нежным образом на кинофестивале

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в длинном вечернем платье небесно-голубого цвета.

Блондинка с ярким макияжем и красиво уложенными локонами позировала на красной дорожке, явно довольная собой и счастливая. Роскошный лук дополнили неброские ожерелье с браслетом.

В подписи звезда поблагодарила организаторов фестиваля "Кинотавр", а также выразила признательность своим коллегам, за которыми соскучилась за время карантина.

"Финальный пост о Кинотавре, обещаю ))) И о том, что сила - в людях 😋🙌🏻 Много лет назад я дала себе обещание, что впервые приеду на Кинотавр не себя показать и на людей посмотреть, а именно с кино ☝🏻 Я горда и счастлива, что этим фильмом стал именно «Китобой» ☄️ Спасибо коллегам за сильную программу и за радость встреч! ☺️ Как же я люблю за это фестивали. Я поняла как давно не видела друзей и коллег и как же соскучилась по людям )))) А я пока ещё в Сочи, урываю драгоценные минуты сна и солнца, которые потом ох как не скоро будут 😬 До встречи, @kinotavr_31 💚🤟🏻", - поделилась Асмус.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное, в частности, платье актрисы. Примечательно, что некоторые упомянули в комментариях новую пассию экс-супруга Кристины Гарика - актрису и блогершу Яну Кошкину.

"Крис ты лучшая ❤️ Кошкина куйня все это😂"

"Кристина выглядишь класс! 😍🤗" - "молодеет со временем 😍"

"Цвет платья шикарный!!!😍"

"Очень, очень милая)))))"

"Красотка Крис"

"Красотка, платье можно и покороче👍🏿"

"Кристина без Гарика стала более продуктивной и медийной😎👍"

"А почему так платье стремно выглядит? Как буд то обои намотали"

"Не читала комментариев, но где Гарик? Где? Как можно такую красотку выпустить из своих рук? Ну ладно, это ваш выбор"

Напомним, что скандальную Асмус, которая лишилась шикарной шевелюры, сравнили с Гурченко: «Держитесь молодцом».

Как сообщала Politeka, домашние фото Кристины Асмус из ванны вызвали фурор, Харламов будет в ярости: "Головой перестала думать".

Также Politeka писала, что поникшая Кристина Асмус рассказала о личном, заговорив о прощении: «Я груз на себе тяну…».