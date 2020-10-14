Українська актриса Єлизавета Василенко, що прославилася завдяки серіалу "Школа", захопила фігурою в купальнику

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Ловіть нові фоточки з курортним ..." - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на кадрах Василенко позує напівбоком в облягаючому купальнику, який ефектно підкреслює її і без того розкішну фігуру. Особа при цьому красуня вирішила прикрити за допомогою окулярів.

"Не можу з твоєї фігури, вона офігенна», «така ніжна», «Малятко, ти богема», «ікона», «обожнюю тебе і твої фотки», «Сонце», «ОУ май гад», «боже, мої очі в раю», «так гаряче», «найкраща», «шикарна Малятко», «відвал всього просто», - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що українська актриса Ліза Василенко, яка здобула популярність після того, як зіграла в серіалі "Школа", розвеселила образом "чудовиська".

Молода артистка поділилася коротким роликом в Instagram, викликавши сміх і позитивні емоції у численних шанувальників.

Так, на відеоролику зірка спочатку стоїть перед камерою в звичайному своєму вигляді, потім – різко нахиляється і пропадає з екрану. Через мить Ліза з'являється знову, але на цей раз її не впізнати – на актрисі похмурий наряд, її косички заплетені, колір помади на губах темний, а нормальні очі дівчини кудись "зникли".

Нагадавши, Ліза Василенко зі "школи" посвітила рожевим ліфчиком на терасі.

Як повідомляла Politeka, зірка "школи" спокусила пікантним образом, фото крупним планом.

Також Politeka писала, що зірка "школи" влаштувала гарячі ігри з Дорофєєвою на кухні, кадри облетіли мережу.