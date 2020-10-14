Украинская актриса Елизавета Василенко, прославившаяся благодаря сериалу «Школа», восхитила фигурой в купальнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Ловите новые фоточки с курортным…» - говорится в сообщении.
Уточним, что на кадрах Василенко позирует полубоком в облегающем купальнике, который эффектно подчеркивает ее и без того роскошную фигуру. Лицо при этом красотка решила прикрыть с помощью очков.
«Не могу с твоей фигуры, она офигенная», «такая нежная», «малышка, ты богема», «икона», «обожаю тебя и твои фотки», «солнце», «оу май гад», «боже, мои глаза в раю», «так горячо», «самая лучшая», «шикарная малышка», «отвал всего просто», - пишут ее поклонники.
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До этого мы писали, что украинская актриса Лиза Василенко, получившая известность после того, как сыграла в сериале "Школа", развеселила образом "чудовища".
Молодая артистка поделилась коротким роликом в Инстаграм, вызвав смех и положительные эмоции у многочисленных поклонников.
Так, на видеоролике звезда вначале стоит перед камерой в обычном своем облике, затем – резко наклоняется и пропадает с экрана. Через мгновение Лиза появляется вновь, но на этот раз ее не узнать – на актрисе мрачный наряд, ее косички заплетены, цвет помады на губах темный, а нормальные глаза девушки куда-то "исчезли".
Напомним, Лиза Василенко из "Школы" посветила розовым лифчиком на террасе.
Как сообщала Politeka, звезда "Школы" соблазнила пикантным образом, фото крупным планом.
Также Politeka писала, что звезда "Школы" устроила горячие игры с Дорофеевой на кухне, кадры облетели сеть.