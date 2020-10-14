Американська модель й ікона стилю Кім Кардаш'ян захопила розкішною фігурою, вбравшись в майку і шкіряні штани

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"190 мільйонів, серйозно, я так люблю вас, хлопці!!! 🤗 Я ціную вас усіх більше, ніж ви думаєте! Голосування! У вас є можливість змінити своє майбутнє!» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кардаш'ян позує в облягаючій майці та шкіряних штанях. Красуня ефектно розмістилася на диванчику, показавши неймовірні обсяги на повний зріст.

"Справжня ікона», «американська королева», «вогняна Кім», «обожнюю твої наряди, краса просто», «ти чудова в будь-якому одязі», «безсоромна", " ну не можна Тобі так одягатися, Кім. Ти ж королева!",- пишуть її шанувальники.

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На фото Кім показала себе в синьому топі й спідниці. Красуня сиділа на тлі моря, позуючи на кріслі. Волосся у Кардаш'ян були розпущеними, а сама зірка спокусливо вигнулася. На другому знімку красуня вже стояла і показувала свою фігуру, а на третьому вже продемонструвала себе в короткому ролику, демонструючи пишні груди в топіку.

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