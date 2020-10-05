Турецкая модель Гюль Бахари, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, похвасталась роскошной фигурой в платье с декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Не могу дождаться, чтобы показать вам, что мы приготовили», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Бахари позирует в красном платье с экстремальным декольте. Оно минимально прикрывало роскошные прелести красотки. Однако поклонники не могли что-либо сказать, ведь кадрами модель поделилась у себя в разделе Стори.

До этого мы писали, что модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, взбудоражила фото с новым образом.

Популярная модель балует фанатами новыми кадрами, каждый раз поражая при этом изящными образами. Поскольку модель любит экспериментировать с нарядами, дважды в одних и тех же платьях она не появляется. Бахари предпочитает яркие цвета, поэтому привлечь внимание не составляет труда.

На одном из таких эффектных фото Гюль показала, как позирует в коротеньком платье кислотно-салатового оттенка. При этом для большей пикантности модель едва заметно завязала шнурочки на декольте и даже приспустила рукава.

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