Известная модель Ким Кардашьян показала себя в смелом наряде, восхитив фанатов

На фото Ким показала себя в синем топе и юбке. Красотка сидела на фоне моря, позируя на кресле. Волосы у Кардашьян были распущенными, а сама звезда соблазнительно выгнулась. На втором снимке красотка уже стояла и показывала свою фигуру, а на третьем уже продемонстрировала себя в коротком ролике, демонстрируя пышную грудь в топике. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Голубой", - подписала кадры Ким.

Фанаты поставили более 22 миллионов лайков и написали комментарии:

"Девушка, что это за качество?", "говорящий по-португальски", "Ким, в Арцахе есть люди, которые сейчас умирают", "Испанский говорят, что хорошо," "Действительно хочу", "Обучите нас ..... мы ваш класс", "Я тебя накажу, как следует", "гурл, это качество для меня", "Окси читал по-португальски и ничего не понимал".

Сообщалось, что 39-летняя американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян взбудоражила чувственным образом.

Босоногая брюнетка разместилась на деревянной скамье: удачное освещение и игра теней придали некую загадочность этим минималистичным снимкам.

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