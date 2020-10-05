Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала жаркое селфи в зеркале

Девушка прославилась в Инстаграм тем, что несмотря на уникальную внешность и пышные формы, она не оголяется для фотосессий и не снимается на пикантных кадрах дома. Гюль решила вести аккаунт в определенном стиле, девушка демонстрирует едва ли не каждый день новые наряды. Как правило, это платья с смелыми декольте и дерзкими вырезами на бедрах.

Не переходя границ приличий, Бахари примеряет данные платья и показывает себя в них на отдыхе или просто в ресторане вечером. Эффектная брюнетка уже не раз поражала такими образами, ведь шестой размер бюста прикрыть весьма тяжело, поэтому и кажется, что девушка делает акцент именно на нем.

На одном из фото Гюль удалось и правда впечатлить видом, ведь она появилась на селфи не в платье, а в кружевах черного цвета и даже показала себя в белье. Столь редкий кадр не обошли стороной фанаты:

«вау великолепно;Какого размера это @gul_bahari 💕; Ты такая невероятно красивая💓👑💓👑💓; Прекратите тратить время зря и возглавьте свой класс👌; Настоящая женщина шикарная; Люблю тебя ❤️; Так сексуально 🔥🔥🔥🔥💋💋💋💋; Супер горячо; Так великолепно👑😊💕💕💕💕💕; Ты действительно выглядишь так красиво; Нравится твой образ 😍😍😍; Великолепное селфи; Omg queeen !! ❤️❤️».

Ранее мы также писали, что девушка каждый день публикует новые жаркие фото, сделанные на отдыхе в ресторане или во время прогулки. Так как Гюль является моделью, рекламирующей одежду для магазинов, она не стеснена выбором. При этом у Бахари свой стиль – она показывает на себе только стильные и дорогие платья, всегда акцентируя внимание на зоне декольте.

На одном таких фото девушка показала, как подчеркнула достоинства в бежевой блузке без рукавов и на тонких лямках. При этом вставка из тонкой сеточки в тон наряду идеально дополнила нежность образа. Зона декольте оказалась выгодно подчеркнула, потому фанаты обратили внимание не только на сладкое печенье, о котором говорила сама Гюль:

«О, смотри, мое миндальное печенье так же одиноко, как заядлый ненавистник инстаграмм. 🥺😋 #missygirl #missyempire», - шутливо написала Бахари.

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