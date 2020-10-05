Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, показала стильный образ в черном платье

Гюль стала известна после того, как начала вести Инстаграм в новом стиле. Девушка не показывает лишнего, но с удовольствием демонстрирует свои образы с акцентом на бюст во время отдыха. Бахари постоянно веселится в ресторанах, модных заведениях и кафетериях.

Во время одного из таких вечеров она показала необычный наряд – черное полупрозрачное платье с сеточкой, в котором смогла выгодно подчеркнуть достоинства и удивить сменой имиджа. Гюль дополнила наряд аккуратными украшениями и завершила «лук» ярким макияжем с акцентом на глаза.

«Ничего себе невероятное; Ты моя мечта 😍❤️; Ты такая красавица ❤️😍🥰😘🌹; Ты красивая и фантастическая ♥ ; Так красиво; Que Hermosa 💕❤; @gul_bahari ты просто потрясающая! 😍; Выглядит так хорошо 😍💋😘😘😘; Женщина на миллион долларов; Ты так прекрасна; вау, такая сексуальная картинка; Вы выглядите великолепно! Фантастика, они такие крутые❤️❤️❤️; Сногсшибательный вид! 😍; Великолепная красотка 😻🖤».

Не переходя границ приличий, Бахари примеряет данные платья и показывает себя в них на отдыхе или просто в ресторане вечером. Эффектная брюнетка уже не раз поражала такими образами, ведь шестой размер бюста прикрыть весьма тяжело, поэтому и кажется, что девушка делает акцент именно на нем.

На одном из фото Гюль удалось и правда впечатлить видом, ведь она появилась на селфи не в платье, а в кружевах черного цвета и даже показала себя в белье. Столь редкий кадр не обошли стороной фанаты:

"вау великолепно;Какого размера это @gul_bahari 💕; Ты такая невероятно красивая💓👑💓👑💓; Прекратите тратить время зря и возглавьте свой класс👌; Настоящая женщина шикарная; Люблю тебя ❤️; Так сексуально 🔥🔥; Супер горячо".

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