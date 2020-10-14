Американская модель и икона стиля Ким Кардашьян восхитила роскошной фигурой, нарядившись в майку и кожаные штаны

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«190 миллионов, серьезно, я так люблю вас, ребята!!! 🤗 Я ценю вас всех больше, чем вы думаете! Голосование! У вас есть возможность изменить свое будущее!» - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Кардашьян позирует в облегающей майке и кожаных штанах. Красотка эффектно разместилась на диванчике, показав невероятные объемы во весь рост.

«Настоящая икона», «американская королева», «огненная Ким», «обожаю твои наряды, прелесть просто», «ты великолепна в любой одежде», «бесстыжая», «ну нельзя тебе так одеваться, Ким. Ты же королева!», - пишут ее поклонники.

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На фото Ким показала себя в синем топе и юбке. Красотка сидела на фоне моря, позируя на кресле. Волосы у Кардашьян были распущенными, а сама звезда соблазнительно выгнулась. На втором снимке красотка уже стояла и показывала свою фигуру, а на третьем уже продемонстрировала себя в коротком ролике, демонстрируя пышную грудь в топике.

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