Британська модель Демі Роуз, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардаш'ян, показала неймовірну фігуру в бікіні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Чистота", - коротко йдеться в підписі.

На опублікованих кадрах Роуз позує в крихітному бікіні, ефектно демонструючи розкішні форми. На одному зі знімків видно, що красуня сидить в басейні, елегантно вмостившись в кадр. Побачене привело в захват її шанувальників.

"Я відчуваю, що тепло від тебе. Просто хочу, щоб ти це знала», «ідеальна», «тіло – бомбей», «ти неймовірно хороша. Знаєш про це?", "королівська Краса", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що 25-річна британська модель й інстадива Демі Роуз показала справжню насолоду на білому піску серед пальм

Бешкетник-вітер раз у раз норовив зірвати з Демі останній "оплот" цнотливості, розкриваючи глядачеві її апетитні принади.

Демі покружляла перед камерою, стоячи в тіні пальм і млосно торкаючись злегка вологого розпущеного волосся. Дівчина полонила пружним тілом, показавши свою гідність крупним планом і в різних ракурсах.

Нагадавши, Демі Роуз насилу впихнула цукрові "пончики" в сукню з бісеру

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