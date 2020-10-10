Модель Деми Роуз, которую в СМИ окрестили "британской Кардашьян" продемонстрировала соблазнительный образ
Как сообщает Politeka.net, новое фото пышнотелая Роуз опубликовала на своей страничке в Instagram.
Модель прославилась благодаря своим огромным объёмам, которыми она часто делится в соцсетях, собирая невероятное количество позитивных отзывов.
Деми в этого раз решила устроить жаркое дефиле купальнике, который не только подчеркнул, но и во всей красе продемонстрировал всю красоту ее изгибов.
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Роуз также не упустила момент похвастаться и видом сзади, который своей красотой затмил даже морской пейзаж.
Ранее фигуристая Деми предстала на кадре в компании свое не менее привлекающей подружки.
Видео было снято на Ибице, где девушки позабавились на славу.
Облачившись в миниатюрные купальники черного цвет, Деми с подружкой кокетливо позировали на яхте.
Напомним, новая Кардашьян сбросила все лишнее и показала свои лакомства.
Как сообщала Politeka, новая Кардашьян показала на камеру все, чем ее наградила природа.
Также Politeka писала, что молодая копия Ким Кардашьян похвасталась аппетитными формами.