Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала жаркий образ в микро-бикини

Пышногрудая модель всегда подчеркивает достоинства самыми смелыми нарядами и жаркими образами, которые привлекают к ней все больше поклонников. Девушка не боится критики, потому что принимает себя такой, какой она есть и худеть отказывается.

Еще в школе Деми фанатично пыталась сбросить вес, после чего попала в больницу с проблемами с желудком. Пообещав близким после этого не худеть и заботиться о себе, Роуз бросила попытки избавиться от пышных форм. Со временем ее бюст стал своеобразной «изюминкой» на фото. В Инстаграм Деми показывает лучшие кадры из отдыха, как веселится на пляже и пикантные фото с рекламных съемок.

В микро-бикини розового цвета на тонких лямках и юбкой с разрезами до бедра, Роуз поразила видом на бюст шестого размера. Вот как реагируют в сети:

«Соблазнит даже женщину; Вау, милый, милый вид!; Ваша прическа замечательно вам идет. Это один из лучших стилей, которые я у вас видел. ❤️❤️💋; ты всего лишь драгоценная малышка😍😍; Оставайся такой же золотой! 💫; Великолепная и отменная кукла😍😍🖤; Ты такая потрясающая и красивая 😘😘😘😘; ты прекрасное сердце 😘; хороший способ начать день 😘😘».

Также Деми смогла порадовать очередным ярким фото, на котором позировала в черном купальнике с бахромой прямо под бюстом. Как правило, девушка блистает в более смелых нарядах и демонстрирует те в рамках рекламы брендов, с которыми работает.

В реальной жизни и не на постановочных кадрах девушка позирует в более скромных и простых нарядах. На одном из таких фото Деми подчеркнула стройную талию короткими шортами из джинсовой ткани с высокой посадкой и, как отмечалось ранее, моникини с бахромой под бюстом.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике