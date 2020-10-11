Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала роскошный вечерний образ

Модель рекламирует купальники и нижнее белье, поэтому в ее профиле преимущественно кадры со съемок и отдыха в трендовых образах. Несмотря на то, что девушка не скрывает достоинств, полностью она их не показывает, оставляя интригу.

А скромных нарядов Деми практически и не показывает, так как это не ее стиль. Тем не менее, на светских мероприятиях, во время отдыха в ресторанах и модных клубах она показывает совершенно другой имидж. Роуз сверкает роскошными платьями с глубокими декольте или же топами и мини юбками с высокой посадкой на талии.

Платье из камней и бисера, а также со смелым разрезом на бюсте привлекло внимание пользователей к себе. Деми не так часто показывается в таких нарядах:

«Эти глаза 🔥🔥🔥; Возвышенный наряд🔥🔥; красивая девушка; Поцелуй за тебя, потому что ты мне очень нравишься, чао; девушка такой взгляд для тебя 😍; зеркало не оправдало твоего великолепия 😍; Bufas brutales 🍆💦; Боже это лицо! 🤤🤤🤤; Волнистая детка 💃🌊 (((🌊; Моя любимая фотография - прекрасный ангел; Деми ты выглядишь так королева принцесс; Я сдаюсь 🔥😩».

Мы также писали, что пышногрудая модель всегда подчеркивает достоинства самыми смелыми нарядами и жаркими образами, которые привлекают к ней все больше поклонников. Девушка не боится критики, потому что принимает себя такой, какой она есть и худеть отказывается.

Еще в школе Деми фанатично пыталась сбросить вес, после чего попала в больницу с проблемами с желудком. Пообещав близким после этого не худеть и заботиться о себе, Роуз бросила попытки избавиться от пышных форм. Со временем ее бюст стал своеобразной «изюминкой» на фото. В Инстаграм Деми показывает лучшие кадры из отдыха, как веселится на пляже и пикантные фото с рекламных съемок.

В микро-бикини розового цвета на тонких лямках и юбкой с разрезами до бедра, Роуз поразила видом на бюст шестого размера. Вот как реагируют в сети.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике