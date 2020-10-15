Курс валют в Україні 15 Жовтня буквально "зірветься з ланцюга", долар атакує гривню з усіх флангів

Так, стодоларова купюра на міжбанку зі старту набере 6,83 грн. До середини позавчорашнього дня валюта вже досягла позначки у 28,3135 грн за один Долар, але на цьому зупинятися не захотіла, повідомляє Politeka.

Євро навпаки-трохи зменшить темп. Міжбанк сьогодні відкриється з -0,0537 гривні.

Курс валют 15 жовтня буде виглядати наступним чином:

Долар – 28,3164 грн;

Євро-33,3935 грн.

Пропустить кілька ударів Гривня і від російського рубля, але ситуація буде в межі допустимого: десять російських рублів обійдуться в 3,6701 грн.

До цього українцям розповідали, чи буде курс долара у 2020 році на рівні 32-33 грн.

За словами нардепа Данила Гетманцева, ніякого тиску на національну валюту, тому очікувати стрибка курсу долара до 32 грн/$ під Новий рік не варто.

Також він попередив, що Україна пройшла пік виплат за боргами, тому зараз немає підстав говорити про новий зліт курсу долара стосовно гривні.

На питання співрозмовника про те, чи варто очікувати курс долара по 32-33 грн/$ під Новий Рік, Гетманцев відповів наступне: "Я не буду називати конкретні цифри, але не бачу ніяких підстав для цього".

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