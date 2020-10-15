Курс валют в Украине 15 октября буквально «сорвется с цепи», доллар атакует гривну со всех флангов

Так, стодолларовая купюра на межбанке со старта наберет 6,83 грн. К средине позавчерашнего дня валюта уже достигла отметки в 28,3135 грн за один доллар, но на этом останавливаться не захотела, сообщает Politeka.

Евро наоборот – немного сбавит темп. Межбанк сегодня откроется с -0,0537 гривны.

Курс валют 15 октября будет выглядеть следующим образом:

Доллар – 28,3164 грн;

Евро – 33,3935 грн.

Пропустит несколько ударов гривна и от российского рубля, но ситуация будет в пределе допустимого: десять российских рублей обойдутся в 3,6701 грн.

До этого украинцам рассказывали, будет ли курс доллара в 2020 году на уровне 32-33 грн.

По словам нардепа Данила Гетманцева, никакого давления на национальную валюту, поэтому ожидать скачка курса доллара до 32 грн/$ под Новый год не стоит.

Также он предупредил, что Украина прошла пик выплат по долгам, поэтому сейчас нет оснований говорить о новом взлете курса доллара по отношению к гривне.

На вопрос собеседника о том, стоит ли ожидать курс доллара по 32-33 грн/$ под Новый год, Гетманцев ответил следующее: "Я не буду называть конкретные цифры, но не вижу никаких оснований для этого".

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