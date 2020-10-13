Украинцам рассказали, будет ли курс доллара в 2020 году на уровне 32-33 грн/$

Об этом в интервью ТСН рассказал нардеп Данил Гетманцев.

По его словам, сегодня нет никакого давления на национальную валюту, поэтому ожидать скачка курса доллара до 32 грн/$ под Новый год не стоит.

Гетманцев также предупредил, что Украина прошла пик выплат по долгам, поэтому сейчас нет оснований говорить о новом взлете курса доллара по отношению к гривне.

"Печатать мы точно не будем. В этом нас заверил глава НБУ. Какого-либо основания говорить, что курс будет прыгать, нет. В чем здесь есть нюанс? НБУ не таргетирует курс, не таргетирует инфляцию. По его подсчетам, инфляция у нас 4,5% к концу года. Это не катастрофа. И это абсолютно не будет иметь никакого катастрофического влияния на курс", - раскрыл нардеп все нюансы.

На вопрос собеседника о том, стоит ли ожидать курс доллара по 32-33 грн/$ под Новый год, Гетманцев ответил следующее: "Я не буду называть конкретные цифры, но не вижу никаких оснований для этого".

Ранее мы рассказывали, что ужесточение карантина может позитивно отразиться на курсе доллара.

Если в марте-апреле из-за паники курс доллара вырос с 24,7 до 28,1 грн/$, и ситуацию не спасли даже около $2 млрд, которые Нацбанк влил на рынок.

То сейчас, как уверяют эксперты, такой паники не будет, поэтому курс доллара не будет расти после анонсирования новых жестких мер.

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