Погода в Україні 15 жовтня приємно здивує практично всіх, локальні дощі можливі лише в декількох місцях

Зокрема, невеликі опади підуть на західній частині країни. Повітря прогріється до 12-17 градусів тепла. До негоди варто готуватися жителям Луцької, Львівської та Закарпатської областей. Вночі повітря охолоне до 5-8 градусів, передає Politeka.

На півночі опадів не прогнозується. Тут синоптики рекомендують очікувати 15-18 градусів тепла вдень і близько 6-9 зі знаком "плюс" вночі.

Схожа ситуація буде і в центральних областях-небо буде з хмарами, але дощів не прогнозується. Вдень стовпчик термометра прогріється до 17-21 градуса за Цельсієм. Вночі, щоправда, похолодає до 5-12 тепла.

На півдні українцям варто очікувати Сонця. Не буде навіть хмарності. Повітря порадує комфортними 19-22 градусами вище нуля. Вночі буде прохолодно: від 9 до 10 градусів.

Східну частину України осінь сьогодні порадує 17-20 градусами й невеликою хмарністю. Вночі стовпчик термометра охолоне до 8-10 градусів.

В Укргідрометцентрі стверджують, що в Києві та передмісті сьогодні буде без дощів, переважно хмарно. На вулиці очікується від 16 до 18 градусів вище нуля. Вночі їх змінять прохолодні 5-8 градусів за Цельсієм.

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