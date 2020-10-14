Відома співачка Олена Темнікова, колишня солістка "Серебро", показала себе і розповіла про вихідні

Зірка показала себе в штанях і блузці, влаштувавшись зручніше на шезлонгу. Красуня розстебнула кілька гудзиків в наряді, додаючи кадрам пікантності. На одному зі знімків Олена розставила ноги і нагнулася вперед. Фото вийшли досить цікавими і свіжими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Сьогодні так. А у вихідні вже обіцяють. А у вас?",- написала співачка.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Люблю ці штани) там ще начебто сорочка до них йде класна, не?", "сьогодні останній теплий день"," Темнікова, хочу виглядати зараз як ти в 40 років"," Уті котеночек", " у нас то сонце, то хмари. дуже хочеться дощу і снігу", " Ленка і через 10 років буде дівчинкою!", "Ніби як сонячно але вітер заважає а ви просто красуня так тримати", "ікона, 18-річні позаздрять".

Повідомлялося, що колишня солістка групи «Серебро» Олена Темнікова вразила образом в незвичайній сукні.

Заради нової фотосесії красуня одягалася в наряд екстравагантного фасону: верхня частина зроблена з напівпрозорої тканини тілесного кольору, а знизу переходить в білий поділ.

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