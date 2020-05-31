Экс-солистка популярной женской группы «Серебро» Елена Темникова показала свое подкачанное тело во всей красе

На своей странице в Инстаграм красотка опубликовала фото из бассейна, передает Politeka.net. Темникова лежала в воде и смотрела на небо. На ней был надет красивый купальник в ананасы. Певица была очень загорелой, что придавало особой красоты ее подкачанному телу. На фото прекрасно видно идеальные изгибы ее фигуры.

«Мне вчера несколько человек прислали шутку:

Друзья, на море случайно в ближайшее время никто не летит?

Ну и зашибись, что не летите, а то настроение и так не очень...», - написала Темникова, спросив у поклонников, смешно ли им от такой шутки.

В комментариях певице оставили множество комплиментов. За 20 минут ее фото собрало более 10 тысяч лайков.

«Сейчас бы также полежать в бассейне», «Шикарненько», «Какая красивая», «Сегодня как никогда», «Купальник клевый такой хочу», «Вы огонь», «Лена, не дразни морем)», «Как настроение? Какие планы на лето?», - пишут пользователи сети.

Как известно, Елена Темникова долгое время пела в группе «Серебро». До этого она была одной из финалисток российской «Фабрики звезд». Позже, из-за разногласий с продюсером Темникова покинула группу и занялась сольной карьерой.

Напомним, что красавицы из группы «Серебро» оказались парой: ошеломляющее признание о нетрадиционной ориентации.

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