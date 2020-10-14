Відома модель Ніколь Потуральскі, якій приписують роман з Бредом Піттом, показала себе і розповіла про подорожі

На фото Ніколь позувала в купальнику, а також обв'язалася накидкою. Зірка залізла на тумбочку, демонструючи підтягнуте тіло в сонячних променях. Волосся у моделі були зібрані назад, а образ доповнила Потуральскі невеликим макіяжем. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Затишний дощовий ранок. Як сильно я сумую за подорожами, особливо в ті часи ...",- написала Ніколь.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Така красива", " так красиво! звідки твій купальник?", "Королева"," навіть в таких яскравих відтінках"," цей купальник приголомшливий, як і ти", "Я божеволію від твоєї краси", "божевільний ангел"," ти вкрала моє серце"," Ти так добре виглядаєш, Ніко", " насолоджуйся кожним моментом! Сім'я, подорожі та життя! Любите ваш контент!", "Вибухонебезпечна леді".

Ми повідомляли, що модель Ніколь Потуральскі похвалилася красою в джинсовому вбранні.

"Сім'я", - коротко підписаний знімок.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Потуральскі сперлася об байк, ефектно розставивши при цьому ноги в джинсових міні-шортах. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

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