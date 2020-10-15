Відома модель Сьюзі Кортес, яку нагородили титулом за найкрасивіші сідниці, показала себе в жарких позах

На кадрах зірка здалася в чорно-зміїному купальнику і великих чоботях. Сьюзі почала активно чіпати своє тіло, грати з пишними "персиками" і демонструвати п'яту точку. Ролик вийшов дуже спокусливим і гарячим, хоча деякі моменти засвітили не повну готовність у фотосесії Кортес. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

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"Привіт, моя любов", - підписала кадри модель.

Фанати подивилися ролик десятки тисяч разів і написали коментарі:

"Моє улюблене місце в твоїх руках"," ти чудова, ти зводиш мене з розуму ти казка", " Ваш бізнес .... скоро зламається", "яка багата надія", "Здрастуйте, ці красиві привітання, прекрасні"," ці тіла гіпнотичні і соковиті", " Кому пощастить?", "Фантастичний. Я завжди мрію про твоє ппк","це дуже провокаційне відео Сьюзі".

Повідомлялося, що відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, одягла майже невидимі трусики.

В одному з останніх постів модель постала в крихітних синіх трусиках з маленькою ланцюжок, що служила відмінною прикрасою.

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