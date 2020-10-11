Известная бразильская модель Сьюзи Кортез, которая получила титул за самые красивые ягодицы, произвела фурор свежим снимком

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала весьма пикантное фото. Сьюзи разделась, заклеив грудь декоративным скотчем. Силиконовая грудь в форме мячиков так и застыла в воздухе. Вниз модель надела черные колготки в сетку. Судя по фото, она надела колготы на голое тело.

В комментариях звезде сети оставили массу приятных отзывов.

«Так жарко», «Ты знаешь, что я тебя ни на кого не променяю, моя хорошенькая королева. Много поцелуев, любовь моя», «Замечательно, красиво», «Я люблю тебя всей душой, береги себя», «Бриллиант», «Кошечка», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Сьюзи Кортез показала себя на радость фанатов. Она устроилась на четвереньках около бассейна. На ней были надеты трусики в виде веревочки, которые совсем ничего не прикрыли. Волосы у Кортез были распущены. Она выставила "пятую точку" так высоко, что все могли рассмотреть наименьшие детали.

Кроме этого, недавно Кортез опубликовала фото, на котором сидела на коленках, развернувшись боком к камере. Модель похвасталась аппетитными ягодицами, которые плотно обтянули шортики.

Напомним, что Сьюзи Кортез прикрылась одним мячиком вместо белья: "А теперь поиграем?".

Как сообщала Politeka, Сьюзи Кортез приспустила белье и показала свое сокровище: "Стала еще лучше".

Также Politeka писала, что Сьюзи Кортез запустила руку в трусики, заставив мужчин краснеть: «Божественная женщина».