35-річна співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра" приголомшила філософськими думками під пікантним фото
Як передає Politeka.net, зірка опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в образі "гарячої ковбойші".
Тетяна застигла на кроці, віддаляючись від камери, й кинула пустотливий погляд через плече. На ній було біле міні-плаття, приспущене на плечах, джинсовий корсет з коричневим поясом, ковбойські чобітки і, звичайно ж, капелюх.
Білява красуня вразила пишними формами і стрункими ніжками.
"Найважче в житті для багатьох - це зізнатися, коли ми неправі.😔Але з цього треба просто витягувати уроки. Завжди озираюся назад і дивлюся на результат. І роблю роботу над помилками ❌ робити більше. Бути простіше. Бути корисною. І ніколи не припиняти рух. Це мій девіз! А що найскладніше для тебе у відносинах з людьми?", - поділилася Котова в підписі, давши пораду своїм фоловерам.
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Користувачі кинулися коментувати побачене й обговорювати одкровення Тетяни:
"Повністю згодна. ❤️"
"Обожнюю цей образ🔥"
"Ось за що я вас люблю читати, так це за ваші хороші думки 😻"
"Ось золоті слова ви зараз написали"
"Красива яка 😍 😍 😍 "
"Ви просто чудово виглядаєте, фотографія вийшла дуже красива"
"Краса! Шкода що знову архівне!"
Раніше ми повідомляли, Котова в короткому топіку і спортивних штанях змусила публіку червоніти, дивлячись на її апетитні принади.
"Ви як завжди просто шикарно виглядаєте, фото просто супер", "яка у тебе шикарна фігура, я захоплююся тобою", "від тебе звичайно просто неможливо відірвати очі", - відреагували задоволені фанати.
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