Известная модель и певица Татьяна Котова, экс-солистка группы "ВИА Гра", порадовала ярким образом в мини

Звезда поделилась кадрами своего клипа, в котором заворожила жаркими танцами, пишет Politeka.net. Модель поделилась видео в своем Инстаграм (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Котова нарядилась в яркую блузу, которую распахнула и посветила бюстом в розовом лифчике. Модель была также в фиолетовой юбочке с бахрамой, которая красиво колыхалась от любого движения бедрами.

Красивое мини позволило рассмотреть стройные ножки.

Звезда сделала красивую прическу, оголив одно ушко. Она широко улыбалась, макияж с акцентом на губы отлично подошел столь жаркому образу.

"«Adios» - весна 2018 (клип снимали в Португалии, смешная драматичная история как в самом клипе, так и в истории его создания: авиакомпания потеряла багаж со всеми образами стилистов, которые готовились не один месяц, а одного из членов команды не выпускали из России, потому что в консульстве забыли вовремя передать паспорт с визой, а финальная сцена вообще снималась под проливным холодным ливнем)", - написала артистка и поинтересовалась, какая песня больше всего нравится ее поклонникам.

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Почти за час пост собрал около 2000 лайков и много комментариев.

"Приветик, Татьяна🔥🌹! Любимая песня Татьяна Котова🔥🌹❤😘👌!", " Adios )", " Мне нравится «Танцуй, девочка!»так как моя дочечка очень сильно любит и тоже снимала тик-токи под этот звук😍🙌", "Вы великолепны как всегда 😊🔥я просто без ума от песни половина 😊🔥😍", "Давай со мной - это просто мой фаворит", "Мне больше всего нравится танцуй девочка", - написали пользователи сети.

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