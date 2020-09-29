Известная модель и певица Татьяна Котова, экс-солистка группы "ВИА Гра", порадовала ярким образом в мини 

Звезда поделилась кадрами своего клипа, в котором заворожила жаркими танцами, пишет Politeka.net. Модель поделилась видео в своем Инстаграм (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Котова нарядилась в яркую блузу, которую распахнула и посветила бюстом в розовом лифчике. Модель была также в фиолетовой юбочке с бахрамой, которая красиво колыхалась от любого движения бедрами. 

Красивое мини позволило рассмотреть стройные ножки. 

Звезда сделала красивую прическу, оголив одно ушко. Она широко улыбалась, макияж с акцентом на губы отлично подошел столь жаркому образу. 

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"«Adios» - весна 2018 (клип снимали в Португалии, смешная драматичная история как в самом клипе, так и в истории его создания: авиакомпания потеряла багаж со всеми образами стилистов, которые готовились не один месяц, а одного из членов команды не выпускали из России, потому что в консульстве забыли вовремя передать паспорт с визой, а финальная сцена вообще снималась под проливным холодным ливнем)", - написала артистка и поинтересовалась, какая песня больше всего нравится ее поклонникам. 

Почти за час пост собрал около 2000 лайков и много комментариев. 

"Приветик, Татьяна🔥🌹! Любимая песня Татьяна Котова🔥🌹❤😘👌!", " Adios )", " Мне нравится «Танцуй, девочка!»так как моя дочечка очень сильно любит и тоже снимала тик-токи под этот звук😍🙌", "Вы великолепны как всегда 😊🔥я просто без ума от песни половина 😊🔥😍", "Давай со мной - это просто мой фаворит", "Мне больше всего нравится танцуй девочка", - написали пользователи сети. 

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Многие отгадали порядок песен, но кто-то запутался или даже не слышал некоторых из них. Специально для остальных я выложу сегодня в сторис ссылки на свои последние песни и клипы 🎶 ⠀ 💜 «Adios» - весна 2018 (клип снимали в Португалии, смешная драматичная история как в самом клипе, так и в истории его создания: авиакомпания потеряла багаж со всеми образами стилистов, которые готовились не один месяц, а одного из членов команды не выпускали из России, потому что в консульстве забыли вовремя передать паспорт с визой, а финальная сцена вообще снималась под проливным холодным ливнем) ⠀ ❤️ «Давай со мной!» - осень 2018 (клип снимали в Москве на территории дизайн-завода Flacon, в съёмках приняли участие более 20 девушек непрофессиональных танцоров, которые работают в разных областях и никогда не снимались и не занимались профессионально танцами. Именно эта песня стала первым официальным русскоязычным треком в международном альбоме ZUMBA) ⠀ 🧡 «Мандарины» Песня вышла в тот же год перед самым Новым годом и стала гимном всех девушек, намекающих деду морозу на подарок 🏝🍊🌊 ⠀ ❤️ «Подруга» - песня вышла в начале 2019 года, а клип снимался в Киеве, куда я пригласила своих звездных и не медийных подруг, чтобы они как никто лучше исполнили свои настоящие роли 😌 ⠀ 💛 «Танцуй, Девочка!» - песня вышла осенью 2019 и сразу собрала огромное количество снятых на неё роликов в социальной сети Tik-Tok ⠀ 💖 «Половина» вышла в 2020 году и пока неизвестно получится ли снять на неё клип, хотя знаю, что все очень ждут 🙏🏻 ⠀ А какая твоя любимая?

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Напомним, горячая экс-ВИА Гра Котова эффектно задрала халат, оголив роскошные ноги

Также Politeka сообщала, что блондинка из "ВИА Гры" раздвинула ножки, похваставшись своим арбузиком

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