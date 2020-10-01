Известная модель и певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы "ВИА Гра", удивила откровенным образом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

На фото полностью обнаженная Татьяна лежит на кровати прикрывшись лишь тоненькой простыней. Голову певица положила на руку, вторая рука чуть прикрывает ее роскошную грудь. Котова при этом загадочно улыбается.

Однако, тема, которую коснулась певица, оказалась очень важной и касается здорового сна.

"Недавно от врача услышать такую фразу, что именно женский организм требует того самого 8-ми часового сна, когда как мужчина может спать и по 4-6 часов для здоровья из-за отсутствия такого гормонального фона.

Исходя из своего опыта и общедоступных исследований, я вынесла правила хорошего сна:

😴 По мнению ученых, если проснуться ровно по истечении цикла, то пробуждение будет наиболее легким. Таким образом, продолжительность сна должна укладываться в промежутки, кратные полутора часам (т.е. 1,5 – 3,0 – 4,5 – 6 часов и т.д.). Пробуждаясь посреди цикла, человек испытывает недомогание, вялость и головную боль.

😴 Наиболее правильная поза для сна – на спине. Именно в этой позе расслабляются все мышцы, кровь свободно поступает в мозг, оказывается равномерная нагрузка на сердце. Ещё можно на боку, но на животе - вредно.

😴 Подушка должна быть по ширине плеч и не выше 10-14 см, многие девушки перешли на бьюти-подушки и теперь создаются целые подушечные империи, есть даже подушка для груди 😀👌🏻

😴 Проветривание комнаты перед сном – залог хорошего крепкого сна. Так же, перед сном можно принять горячую ванну с пеной. Это расслабит после тяжёлого трудного дня и поможет уснуть.

😴 Но самым главным залогом хорошего дня для меня является приятное телу и качественное постельное белье из тенселя! Не шёлк, ни хлопок, ни тем более сатин не подойдёт человеку, который хотя бы раз спал на правильном постельном белье из тенселя.

А без чего ты не можешь уснуть?", – написала знаменитость.

Поклонники за короткое время поставили сотни лайков и оставили множество комментариев, в которых восхитились образом Татьяны, а также ответили по теме поста певицы.

"Мне бы проснуться с такой красавицей! не могу уснуть без очень долгого времяпровождения за экраном телефона. и вообще, сплю очень много. от 6 до 11 часов могу проспать Я не могу уснуть без музыки🙌 мне надо обязательно слушать успокоительную музыку,а потом только уснуть🙌❤️😍😍 Какая шикарная)", – написали они.

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