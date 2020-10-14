Бывшая солистка группы ВИА-Гра Татьяна Котова похвасталась идеальным прессом в коротком топе

Звезда поделилась новым снимком в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

В подписи к фото Котова поделилась своими размышлениями о том, как не позволять стрессу портить свою жизнь.

«Надо любить свою жизнь, доверять интуиции, рисковать, терять и находить счастье, изучать все через опыт. Это постоянный процесс, не надо волноваться, задаваться вопросами и сомневаться каждый раз в себе! Мы можем даже не знать, куда идём, но в конечном счете будем там, где мы должны быть», - написала певица.

На фото Котова позирует в спортивном образе во всем белом. На ней спортивные штаны, идеально обтягивающие формы красотки, свободный белый жилет и коротенький топ. В таком наряде можно хорошо рассмотреть идеальный пресс артистки. Свой образ Котова дополнила многочисленными крупными украшениями, которые так и приковывают к себе внимание.

Поклонники звезды активно комментируют ее пост.

«Вы как всегда просто шикарно выглядите, фото просто супер», «Какая у тебя шикарная фигура, я восхищаюсь тобой», «От тебя конечно просто невозможно оторвать глаза», «какая красивая фотография, Татьяна вы как всегда прекрасно выглядите», «Аппетитнее женщины и представить себе сложно!!!....Вы очаровательнейшее и желаннейшее создание!», - пишут люди.

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