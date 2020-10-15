Відома модель і починаюча актриса Емілі Ратаковскі показала себе в гарячому образі

На фото Ратаковскі здалася в смугастому чорному піджаку і штанях. Красуня розстебнула верхню частину вбрання і показала, що зовсім не любить носити білизни. Емілі позувала в кутку і відвела погляд від об'єктива камери. Фото вийшло досить цікавим і гарячим завдяки тому, що модель не соромиться свого тіла. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

На другому кадрі вже Емілі присіла навпочіпки. Зірка, як можна помітити, була без взуття і шкарпеток, голими ногами стосувалася підлоги.

Фото ніяк не підписав адміністратор сторінки. Фанати поставили кілька десятків лайків і не ставили коментарі, але так і хочеться сказати: "королівський вигляд, змушує серце битися".

Повідомлялося, що відома на весь світ супермодель Емілі Ратаковскі в черговий раз вразила своєю ідеальною фігурою.

Так і на цей раз одна з численних фан-сторінок Емілі виклала в соцмережі дві фотографії, на яких модель в короткій сукні забарвлення "зебра" і такий же капелюшку. Причому, на ногах дівчини – червоні босоніжки на високих підборах.

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