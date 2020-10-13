Популярная модель Эмили Ратаковски похвасталась роскошным видом, нарядившись в одну футболку

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, модель позирует в одной футболке, загадочно смотря в кадр. При этом сама одежда с принтом, где выделено «правосудие для всех». На заднем фоне видно дома.

Уточним, что кадры никак не были подписаны, а поклонники лишь активно лайкали кадры с кумиром, хотя так и хочется написать "Так и хочется к тебе".

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Модель привыкла к повышенному вниманию из-за своей внешности, поэтому не боится показать лишнее на публике или критики в сети. Знаменитость каждый раз получает несколько сотен положительных комментариев после того, как опубликует фото.

Поэтому все ее снимки похожи в одном – Эмили показывает свое тело и делает на нем неизменный акцент. Девушка гордится стройностью, ведь это ее изюминка на подиуме, вызывающая зависть среди многих. И это притом, что модель не любит спорт и не отказывает себе в алкоголе и фаст-фуде. Ей достаточно много двигаться и проводить детокс-организма.

На домашнем фото Эмили продемонстрировала, что находится в отменной форме, имеет такую же подтянутую фигуру и жаркий вид. Для большей соблазнительности она даже задрала кофточку.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

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