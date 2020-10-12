Знаменитая супермодель Эмили Ратаковски восхитила стройной фигурой дома

Модель привыкла к повышенному вниманию из-за своей внешности, поэтому не боится показать лишнее на публике или критики в сети. Знаменитость каждый раз получает несколько сотен положительных комментариев после того, как опубликует фото.

Поэтому все ее снимки похожи в одном – Эмили показывает свое тело и делает на нем неизменный акцент. Девушка гордится стройностью, ведь это ее изюминка на подиуме, вызывающая зависть среди многих. И это притом, что модель не любит спорт и не отказывает себе в алкоголе и фаст-фуде. Ей достаточно много двигаться и проводить детокс-организма.

На домашнем фото Эмили продемонстрировала, что находится в отменной форме, имеет такую же подтянутую фигуру и жаркий вид. Для большей соблазнительности она даже задрала кофточку:

«Жара 🔥; Mooie foto look ciao bella mia grt? ❤️❤️👏🔥; Люблю твои ноги; Красивые пальцы😊; Белла, какой милый щенок; Что это за собака?; Учимся ходить?; Ты очень прекрасна, всем сразу жарко стало ????; у тебя огромные ноги!; даже дома выглядит стильно; очень мило выходит с собакой; этот кадр кажется уютным; тут что-то выпало; о, у вас есть питомец?», - написали пользователи Инстаграм в ответ.

До этого мы писали, что Эмили часто балует себя уютным отдыхом. Так как девушка не любит заниматься спортом в тесных помещениях и залах в целом, она предпочитает проводить время с пользой на пляже и много двигается во время прогулок. При этом на побережье девушка часто покоряет фанатов стильными «луками».

К примеру, монокини Эмили с глубоким декольте и милая панамка с леопардовым принтом порадовали пользователей. Черный купальник идеально сочетался с головным убором, а небольшая золотая цепочка удачно завершила образ. Повернувшись к камере боком, Ратаковски еще и удалось посветить бюстом с выгодного ракурса.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

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