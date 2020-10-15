Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе

На фото Анастасія лежала на шезлонгу в крихітному бікіні. Зірка не одягала бюстгальтер, можна побачити тільки трусики. Красуня залишила волосся розпущеним, а на кадрі зробила акцент на п'ятій точці, яка залишилася практично не прикритою. Фото вийшло спокусливим і апетитним, фанати виявилися в захваті. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

Фанати поставили кілька тисяч лайків і написали коментарі:

"Омг, дуже спокусливо"," абсолютно красиво"," Прекрасна"," чудові волосся"," солодкі бульбашки"," я хочу з'їсти ці булочки"," Лінда, дорога, ти красива"," Песель незадоволений або сонний"," Супер бомба", " Дай цій собаці сидіти на Лезак весь час, він не може бути твоїм ..", "Я одружуся з тобою, я люблю тебе", "я так люблю тебе, дитина", "смачно пахне, солодка і збудлива п'ята точка".

Повідомлялося, що знаменита російська модель Анастасія Квітко ледь втримала форми в одязі.

На двох кадрах Настя залізла на стіл в шкіряних брюках і коротенькому білому ТОПі з тонкими лямками. Позуючи без ліфчика, дівчина ледь приховала бюст, так і готовий "вирватися" на свободу.

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