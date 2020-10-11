Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией американской знаменитости Ким Кардашьян, показала фигуру в кружеве

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, модель позирует в полутемной комнате в кружевном боди, которое эффектно подчеркивает ее и без того идеальную фигуру. Девушка стоит полубоком, оголив свою другую гордость.

Особой пикантности снимку придавал красивый макияж и прическа модели. Сами кадры она решила никак не подписывать, а поклонников лишила такой возможности, выбросив снимок в Сторис.

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На кадрах красотка позировала в в прозрачном белье. Квитко оставила волосы распущенными, а образ дополнила поясом для чулков и туфлями. Модель соблазнительно двигалась и демонстрировала свои идеальные формы, восхищая собой. Вышло очень соблазнительно и привлекательно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

Фанаты посмотрели ролик тысячи раз и написали "тонны" комплиментов своему кумиру.

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