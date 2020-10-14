71-річна співачка Алла Пугачова не перестає дивувати невгамовною енергією
Як передає Politeka.net, Примадонна опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram архівний знімок, на якому постала в оточенні відомих друзів.
Так, модельєр Валентин Юдашкін вклинився між нею і її чоловіком Максимом Галкіним. 14 жовтня метру виповнюється 57 років, з чим його і привітала Алла Борисівна.
На фото вони з "королем моди" сидять удвох в кріслі. Пугачова у вузьких рваних джинсах і рожевому пуловері ніжно обійняла друга за спину і притиснулася до нього.
Галкін в цей час сидів на бильці трохи віддалік.
Екс-чоловік Орбакайте Пресняков опинився на межі життя і смерті: "Не дотримувався божественних істин"
Заревану Христину Асмус кинулися втішати після витівки Харламова: "Ну-ка не плакати!"
"Майже Аллина ровесниця": щасливий Галкін показав високу красуню, яка прижилася у них вдома
Харламов, який розлучається, зірвався і жорстко обстібав Христину Асмус, пригадавши ганьбу з "Текстом": "Колишня лікті кусає"
"Мій чудовий, чудовий друже. З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ! Люблю тебе, ціную твій талант творити і дружити. Душею з тобою в цей день.❤️💋❤️💋❤️💋💐💐💐💐💐", - підписала фото Примадонна.
Користувачі кинулися обговорювати побачене:
"З днем народження Маестро моди!!!😍"
"Приємно бачити, коли люди дружать сім'ями. Так тримати 👍 👍 👍 "
"Приєднуюся до привітання, Алла Борисівна!!! З Днем Народження, геніальний художник і прекрасна душею людина!!!!! Міцного здоров'я Валентину, натхнення, нових творінь та перемог"
"Алла зовсім розтанула!"
"Фото шикарне. Портретний варіант епохи... Коротше, дуже красиво!"
"Чудова Алла, чудовий Валентин🙏❤️"
"Вершки суспільства"
Раніше ми повідомляли, на фан-сторінці Пугачової в соцмережі з'явилися кадри одного з її останніх виступів, де артистка вийшла на сцену в панчохах і короткій блакитній сукні-сорочці.
"Легендарна!!!!Велика жінка Алла Пугачова!!!! Їй немає рівних і не буде!", "Прекрасна Алла Борисівна!!!", "Браво", «так тримати🔥 🔥 🔥», "модна, шикарна жінка", - відреагували шанувальники.
Нагадаємо, що Галкін з кошлатою шевелюрою розтанув від турботи 7-річної дочки, Пугачова все зняла.
А ще Politeka писала, що унікальне фото Галкіна з Пугачовою в обнімку з донькою потрапило в мережу.
Також Politeka повідомляла, що маленька дочка Пугачової і Галкіна вразила фото з батьком.