Российский шоумен и по совместительству супруг Примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой Максим Галкин умилил соцсети домашней сценкой

Об этом передает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости.

Так, на коротком видео дочь Галкина Лиза заботливо делает своему отцу "массаж" – сначала головы, затем – переключается на плечи, потом вновь возвращается к шевелюре шоумена.

Рядом с Максимом на диване сидит собачонка, которая периодически ластится к знаменитости и даже лижет ему руку.

"Домашний салон. Комплексный уход 😊", – подписал видео, снятое Аллой Пугачевой, довольный Галкин.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 9 Окт 2020 в 7:36 PDT

Фанатам шоумена тоже понравилась такая забота маленькой Лизі о своем звездном отце, о чем они не преминули сообщить в комментариях.

"Ахаха))) все включено))))🔥🔥🔥🤩👍 Как мило😊 👍😍 Отлично.🔥 "Когда у тебя доча"😄Какое же маленькое пушистое чудо 💞 Какие классные. 👍👍👍🙌 😀😆😂👍записываюсь к Лизе на массаж🤣🌞🙋‍♀️Вот это я понимаю стилист не то что в салонах😜✌️ с душой Лиза работает 😍👏👏👏👏 Собачка ещё облизывает)))Лизонька, какая умничка!", – написали они.

Ранее мы писали, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина поразили навыками боевых искусств. Соотвествующее видео появилось на фан-аккаунте в Instagram, посвященном Елизавете и Гарри Галкиным.

Ролик, вероятно, был записан в гараже семейного особняка.

"Дамы и господа, сегодня мы вам расскажем о самом лучшем кунг-фу. Сегодня у нас самый знаменитый кунг-фу", - заявила Лиза Галкина, анонсируя выступление своего брата.

Далее сын Аллы Пугачевой и Максима Галкина показал свои "боевые" навыки, разбивая головой несколько небольших кусков пенопласта.

"Все... На мелкие кусочки", - добавил Гарри Галкин в конце видеоролика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Елизавета Галкина (@elizaveta_galkinaa) 8 Окт 2020 в 7:44 PDT

"Вы такая уверенная в себе! Я восхищаюсь вами! Не знаете где можно прокачать уверенность, повысить самооценку?", "Лизка опять со смеху чуть не уписалась", "Я смеялась от души!", "Обожаю этих деток", "Сладкие", "Такие затейники. Молодцы. Обожаю их", "Классные дети, все по-настоящему, без фальши", - отреагировали на видео фанаты в комментариях.

В сети регулярно появляются снимки Лизы и Гарри Галкина. Двойняшки в этом году отправились в первый класс и теперь стали проводить меньше времени со своими родителями. По всей видимости, Пугачева и Галкин стараются как могут компенсировать это время. Так, на одной из фан-страниц звездной семьи появилось фото, на котором видно, как счастливый отец занимается с малышами.

На снимке Галкин сидит с Лизой и Гарри во дворе их роскошного особняка. Они втроем устроились в уютном кресле с планшетом и явно чем-то увлечены. Все трое при этом довольно улыбаются. Также стоит отметить, что жены Галкина Аллы Пугачевой на фото не видно.

Поклонники знаменитостей тут же принялись обсуждать снимок. Пользователи отмечают, что детям очень повезло с их родителями.

«Очень классное фото. Дети сияют счастьем рядом возле такого любящего папы!», «Да, Лизочка, с твоими мамочкой Аллой и папочкой Максимом Вам с Гарриком повезло! Никакие житейские непогоды не страшны, под надежной защитой пожизненно!», «Папа это все. Дай бог, чтобы было всегда так», «Любуюсь, радуюсь, очень восторгаюсь этим прекрасным семейством!», «Как хорошо, когда радость и счастье в семье!», «"Кайфуем…сегодня мы с тобой кайфуем"», «После учебного дня можно и расслабиться», - пишут люди.

Напомним, Пугачева с Галкиным умилили выходом в свет с очаровательными детьми: "Аллочка, не зря...".

Как сообщала Politeka, довольный Галкин расцвел в компании известной блондинки: «Сейчас ему Алка подправит физию».

Также Politeka писала, что дочь Пугачевой и Галкина блистала в белом платье, как у невесты.