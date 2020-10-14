42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова спокусила кадрами веселощів у басейні
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких продемонструвала фігуру в білому купальнику з блакитним принтом.
Щаслива Анфіса в сонцезахисних окулярах зібрала волосся в хвостик і позувала, стоячи у воді майже по стегна, хвалячись пишними принадами у всіляких ракурсах. На одному з кадрів зірка поплескалася, піднімаючи бризки в повітря, щоб фото вийшло суперфантастичним.
У підписі Чехова зізналася, про що мріє: "Хто б міг подумати, що мрією цього літа, для мене стане - засмага! У попередні роки, у мене навіть взимку була рівна, красива засмага. В це ж пандемічне літо, ті маленькі відрізки часу, що я проводила на сонці, не відкладали на моєму тілі ніякого відбитка! Цього разу, сподіваюся, повернувшись до Москви, я виявлю в дзеркалі різницю між відкритими ділянками тіла й тими, які прикривав купальник️️".
Користувачі кинулися коментувати побачене, захоплюючись прекрасними формами Анфіси:
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"Форми у вас 👍"
"Карколомна краса 😍"
"Дуже гарний купальник, Анфіса 😍❤️"
"Завжди заздрила дівчатам з вузькою талією, в пісочному годиннику будь-які кілограми губляться. У вас шикарна фігура"
"Яка краса.... краса-то яка"
"Не напружують з автографами, як під час недавнього відпочинку з Лерою Кудрявцевою? 🤔😏"
Раніше ми повідомляли, Чехова вразила "смачними" кадрами з лазні. Красуня козирнула витонченими лініями і округлостями, обтягнутими в смарагдовий купальник.
Нагадавши, розкішна Чехова блиснула формами в пікантній позі і нарвалася на критику
А ще Politeka писала, що Анфіса Чехова без білизни і сорому ошелешила гарячими тренуваннями на підлозі
Також Politeka повідомляла, що Анфіса Чехова показала постільні забави з другом в одній білизні