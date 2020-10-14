42-річна російська телеведуча Анфіса Чехова спокусила кадрами веселощів у басейні

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких продемонструвала фігуру в білому купальнику з блакитним принтом.

Щаслива Анфіса в сонцезахисних окулярах зібрала волосся в хвостик і позувала, стоячи у воді майже по стегна, хвалячись пишними принадами у всіляких ракурсах. На одному з кадрів зірка поплескалася, піднімаючи бризки в повітря, щоб фото вийшло суперфантастичним.

У підписі Чехова зізналася, про що мріє: "Хто б міг подумати, що мрією цього літа, для мене стане - засмага! У попередні роки, у мене навіть взимку була рівна, красива засмага. В це ж пандемічне літо, ті маленькі відрізки часу, що я проводила на сонці, не відкладали на моєму тілі ніякого відбитка! Цього разу, сподіваюся, повернувшись до Москви, я виявлю в дзеркалі різницю між відкритими ділянками тіла й тими, які прикривав купальник️️".

Користувачі кинулися коментувати побачене, захоплюючись прекрасними формами Анфіси:

"Форми у вас 👍"

"Карколомна краса 😍"

"Дуже гарний купальник, Анфіса 😍❤️"

"Завжди заздрила дівчатам з вузькою талією, в пісочному годиннику будь-які кілограми губляться. У вас шикарна фігура"

"Яка краса.... краса-то яка"

"Не напружують з автографами, як під час недавнього відпочинку з Лерою Кудрявцевою? 🤔😏"

Раніше ми повідомляли, Чехова вразила "смачними" кадрами з лазні. Красуня козирнула витонченими лініями і округлостями, обтягнутими в смарагдовий купальник.

Нагадавши, розкішна Чехова блиснула формами в пікантній позі і нарвалася на критику

А ще Politeka писала, що Анфіса Чехова без білизни і сорому ошелешила гарячими тренуваннями на підлозі

Також Politeka повідомляла, що Анфіса Чехова показала постільні забави з другом в одній білизні