Зірку Студії "Квартал 95" Євгена Кошового розкритикували за його привітання

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, Кошовий вирішив привітати співвітчизників з Днем захисника України.

"Від себе особисто вітаю всіх з Днем захисника України! Ви - неймовірні. Ви - найкращі, ви непереможні, як і вся наша рідна Ненька", – сказав він.

Але одяг актор вибрав, м'яко кажучи, дивний. На його білій толстовці - різноманітні смайлики, пики, написи і піктограми.

"Дякуємо всім Захисникам🇺 🇦Зі святом 👏 і всіх козаків і Козачок теж зі святом🇺 🇦", - підписав відеоролик він.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Євген Кошовий (@evgenii.koshevoi) 14 Окт 2020 в 1:32 PDT

Фолловери і хейтери накинулися на Кошового в коментарях. Одні дорікають актора за неналежне урочистому дню вбрання, інші - викрили в незнанні історії України.

"Причому тут козаки і козачки? Ти хоч історію почитай звідки пішли козаки. Або по-твоєму вся Україна суцільні козаки і козачки?))))) Женя, тобі 3 рочки, що ти в такий одяг для привітання вирядився? Серйозно толстовка з таким смайлом ??? Хм да 🤨 одяг, відповідну події, можна було одягнути ? Жека, шось тобі пачку рознесло трошка) Запорізькі козаки до українців не мають ніякого відношення))) основу Січі становили русини, Турки, татари, Греки", – написали українці.

Раніше ми писали, що Євген Кошовий повідомив про велику особисту втрату. Артист зізнався, що на багато подивився по іншому після смерті батька.

"Один з переломних моментів у моєму житті - це смерть батька: тільки тоді ти починаєш розуміти цінність самого життя, тому починаєш більше приділяти часу рідним... на жаль, але наша остання зустріч з ним була така коротка, що ми навіть не встигли поговорити толком... тільки коли втрачаєш близьких – починаєш цінувати кожен момент... але ж нічого ж не варто — просто зателефонувати, просто запитати, Як справи...», - розповів шоумен.

Кошовий додав, що головні уроки в житті отримав саме від батька.

"Батько вчив бути чуйним, завжди допомагати друзям. У нього, до речі, завжди було дуже багато друзів, вони до нас приходили на виручку, і Він їм відповідав взаємністю. Тому я думаю, що саме тато прищепив мені взаємодопомогу, повагу до людей старшого віку, правильне виховання дітей», - розповів актор

Батько Євгена Віктор Кошовий помер 24 квітня 2014 року. Мама Євгена Кошового і його старший брат Дмитро живуть в Алчевську, який зараз окупований. Через це артист не зміг потрапити на похорон батька.

Зірка Студії "Квартал 95" Євген Кошовий показав, як потрібно проводити обідню перерву

Свіже фото з'явилося на офіційній сторінці «Квартал 95» в Instagram. На фото Женя в красивому брючному костюмі сидів на високому стільці, задерши ногу. Судячи з фото, він щось жував або намагався відкусити.

"Якщо обідня перерва-то із задоволенням. Женя показує як», - підписали фото автори каналу.

За півгодини пост зібрав понад 1,5 тисяч лайків. У коментарях під постом залишили масу відгуків, як позитивних, так і негативних.

"Який потужний", "дуже красиво зроблено", "сало жорстке попалося. Що прям скривився. Смачного", "якось відвернуло від Жені і від усіх 95 х...погані асоціації...", "Крутяк!", "Женя показував як правильно витягнути м'ясо з між зубами", - пишуть користувачі мережі.

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