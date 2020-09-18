Зірка гумористичного шоу "Квартал 95" Лера Товстолес показала, як "розважалася" з колегою по цеху Євгеном Кошовим

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Сидимо з Євгеном Кошовим, чекаємо новий Вечірній квартал, а чекати залишилося недовго», - йдеться в повідомленні.

При цьому Товстолес закликала українців включати українців і дивитися, «як Жека водив мене на свіданку». На опублікованих кадрах Товстолес сидить разом з Кошовим на дивані, а перед ними стоять два порожніх келихи.

"Обличчя просто вогонь», «супер взагалі», "обожнюю вас", - пишуть її шанувальники.

До цього ми писали, що українська гумористка, актриса "Квартал 95" і "жіночого кварталу" Лера Товстолес здивувала незвичайним фото зі зброєю.

25-річна знаменитість розмістила новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому попозувала з двома автоматами в руках.

Локацією для зйомки стало поле. Дівчина вбралася в легке світле плаття в чорних горошок і сонцезахисні окуляри. Її стильний лук доповнила гарна зачіска з великими локонами, які розвіваються на вітру. У кадр також потрапив оператор з камерою, який знімав Товстолес.

Нагадавши, зірка " Кварталу 95 "приголомшила змінами в зовнішності:"Просто не впізнати".

Як повідомляла Politeka, гаряча зірка" Квартал 95 " помірялася принадами з Астаф'євою і Нікітюк.

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