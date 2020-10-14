Звезду Студии «Квартал 95» Евгения Кошевого раскритиковали за его поздравление

Как сообщает Politeka со ссылкой на Инстаграм знаменитости, Кошевой решил поздравить соотечественников с Днем защитника Украины.

"От себя лично поздравляю всех с Днем защитника Украины! Вы – невероятные. Вы – лучшие, вы непобедимые, как и вся наша родная Ненька", – сказал он.

Но одежду актер выбрал, мягко говоря, странную. На его белой толстовке – разнообразные смайлики, рожицы, надписи и пиктограммы.

"Дякуємо усім Захисникам🇺🇦Зі святом👏 і всіх козаків і козачок теж зі святом🇺🇦", – подписал видеоролик он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Кошевой (@evgenii.koshevoi) 14 Окт 2020 в 1:32 PDT

Фолловеры и хейтеры набросились на Кошевого в комментариях. Одни упрекают актера за неподобающий торжественному дню наряд, другие – уличили в незнании истории Украины.

"Причём тут козаки и козачки? Ты хоть историю почитай откуда пошли козаки. Или по - твоему вся Украина сплошные козаки и козачки?))))) Женя, тебе 3 годика, что ты в такую одёжку для поздравления вырядился? Серьёзно толстовка с таким смайлом ??? Хм да 🤨 Одежду, соответствующую событию, можно было одеть ? Жека, шось тобі пачку рознесло трошка) Запорожские казаки к украинцам не имеют никакого отношения))) основу сечи составляли Русины, Турки, Татары, Греки", – написали украинцы.

Ранее мы писали, что Евгений Кошевой сообщил о большой личной потере. Артист признался, что на многое посмотрел по другому после смерти отца.

«Один из переломных моментов в моей жизни — это смерть отца: только тогда ты начинаешь понимать ценность самой жизни, поэтому начинаешь больше уделять времени родным… Увы, но наша последняя встреча с ним была такая короткая, что мы даже не успели поговорить толком… Только когда теряешь близких – начинаешь ценить каждый момент… А ведь ничего же не стоит — просто позвонить, просто спросить, как дела…», - рассказал шоумен.

Кошевой додавил, что главные уроки в жизни получил именно от отца.

«Отец учил быть отзывчивым, всегда помогать друзьям. У него, кстати, всегда было очень много друзей, они к нам приходили на выручку, и он им отвечал взаимностью. Поэтому я думаю, что именно папа привил мне взаимопомощь, уважение к людям старшего возраста, правильное воспитание детей», - рассказал актер

Отец Евгения Виктор Кошевой умер 24 апреля 2014 года. Мама Евгения Кошевого и его старший брат Дмитрий живут в Алчевске, который сейчас оккупирован. Из-за этого артист не смог попасть на похорон отца.

Звезда Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой показал, как нужно проводить обеденный перерыв

Свежее фото появилось на официальной странице «Квартал 95» в Инстаграм. На фото Женя в красивом брючном костюме сидел на высоком стуле, задрав ногу. Судя по фото, он что-то жевал или пытался откусить.

«Если обеденный перерыв - то с удовольствием. Женя показывает как», - подписали фото авторы канала.

За полчаса пост собрал более 1,5 тысяч лайков. В комментариях под постом оставили массу отзывов, как положительных, так и отрицательных.

«Какой мощный», «Очень красиво сделано», «Сало жесткое попалось. Что прям скривился. Приятного аппетита», «Как-то отвернуло от Жени и от всех 95 х...плохие асоциации...», «Крутяк!», «Женя показывал как правильно вытянуть мясо с между зубами», - пишут пользователи сети.

Напомним про возвращение главной звезды в "Квартал 95", Кошевой сделал громкое заявление: "Знаю, что все просят..."

Как сообщала Politeka, Кошевой из «Квартал 95» неприятно удивил переменами во внешности: «Люди, это возраст уже».

Также Politeka писала, что покрасневший Кошевой «Квартал 95» ошарашил поведением за кулисами, видео: «Принес запрещенку».