Звезда Студии «Квартал 95» Евгений Кошевой неприятно удивил переменами внешности

Как передает Politeka.net, свежее фото популярного артиста появилось на официальной странице «Квартал 95» в Инстаграм. (Чтобы посмотреть - проскролльте в самый низ).

На снимке Кошевой запечатлен в красивом брючном костюме. Он сидит на высоком стуле, задрав ногу.

Похоже, что он что-то жевал или пытался откусить.

«Если обеденный перерыв - то с удовольствием. Женя показывает как», - сказано в подписи к снимку.

При этом пользователи Сети обратили внимание, что артист поправился. При этом кто-то тут же стал требовать, что актер немедленно похудел, а другие решили, что дело в возрасте.

«Жене нужно сесть на диету строгую. Чересчур как для артиста полный», «Люди это возраст уже, а полнеют они не от котлет, а от лет. Не мальчики уже, а мужчины», - пишут в комментариях.

Кроме того, обратили внимание и на еще один момент во внешнем виде Кошевого.

«Так друзья, быстро сбросились Жене на носки...)))», - пошутил пользователь Сети.

Напомним, что Евгения Кошевого засняли на свидании со знойной блондинкой, неожиданны кадры: «Жека водил меня…».

Как сообщала Politeka, "Квартал 95" ошарашил известием об отмене концертов, что произошло: "Боже, жалко так".

Также Politeka писала, что Евгений Кошевой из "Квартал 95" похвастался радикально новой внешностью, домашнее фото: "Немножко зарос".