Нынешний главный "квартальщик" Евгений Кошевой удивил заявлением

Так, в программе "Утро в Большом Городе" на ICTV в интервью ведущей Александре Кучеренко "33 за 3" Кошевой заявил, что не возьмет Владимира Зеленского назад в студию "Квартал 95" после окончания президентской каденции.

При этом шоумен отметил, что и сам президент пока не просился и вряд ли это сделает.

"Я знаю, что все там просят... Но нет!", - Кошевой был категоричен, добавив, что его раздражают вопросы журналистов о Зеленском. - "Он не просился. Я думаю, что не попросится".

Кроме того Кошевой отметил, что не обращается к Зеленскому относительно определенных дел, связанных с "Квартал 95", так как понимает, что у того и так много важных вопросов. "Я подожду", - коротко подчеркнул артист.

Кошевой добавил, что продолжает общаться с Зеленским: пишет ему СМСки преимущественно вечером, когда он едет домой - чтобы лишний раз не отвлекать.

Напомним, до этого Кошевой заявлял, что Зеленский сможет вернуться в "Квартал 95" и занять прежнюю должность.

"Он придет на должность, которую занимал до президентства – художественный руководитель. Я с удовольствием отдам ему эту должность. Когда ты 15 лет в коллективе и просто находишься под чьим руководством, а потом это все падает тебе на голову. Все так быстро произошло. Очень интересное время...", – делился Кошевой в интервью "Украинской правде" полгода назад.

Ранее мы сообщали, фото задумчивого Кошевого в оранжевой защитной маске заинтриговало публику.

«Когда всматриваешься в пятницу, а с ней и в…» - говорится в сообщении.

На опубликованном кадре Кошевой позирует на улице в белой футболке и с маской на лице. Однако, по взгляду видно, что артист почему-то встревоженный и грустный.

«Жду с нетерпением», «ура, наконец-то новый сезон», «бомба», - пишут пользователи в комментариях.

Напомним, Кошевого довели до слез на репетиции «Квартал 95», Кравец не выдержала: кадры истерики.

Как сообщала Politeka, Кошевой из «Квартал 95» засветил «друга» прямо на красной дорожке: кадры облетели сеть.