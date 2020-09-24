Нынешний главный "квартальщик" Евгений Кошевой удивил заявлением
Так, в программе "Утро в Большом Городе" на ICTV в интервью ведущей Александре Кучеренко "33 за 3" Кошевой заявил, что не возьмет Владимира Зеленского назад в студию "Квартал 95" после окончания президентской каденции.
При этом шоумен отметил, что и сам президент пока не просился и вряд ли это сделает.
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"Я знаю, что все там просят... Но нет!", - Кошевой был категоричен, добавив, что его раздражают вопросы журналистов о Зеленском. - "Он не просился. Я думаю, что не попросится".
Кроме того Кошевой отметил, что не обращается к Зеленскому относительно определенных дел, связанных с "Квартал 95", так как понимает, что у того и так много важных вопросов. "Я подожду", - коротко подчеркнул артист.
Кошевой добавил, что продолжает общаться с Зеленским: пишет ему СМСки преимущественно вечером, когда он едет домой - чтобы лишний раз не отвлекать.
Напомним, до этого Кошевой заявлял, что Зеленский сможет вернуться в "Квартал 95" и занять прежнюю должность.
"Он придет на должность, которую занимал до президентства – художественный руководитель. Я с удовольствием отдам ему эту должность. Когда ты 15 лет в коллективе и просто находишься под чьим руководством, а потом это все падает тебе на голову. Все так быстро произошло. Очень интересное время...", – делился Кошевой в интервью "Украинской правде" полгода назад.
Ранее мы сообщали, фото задумчивого Кошевого в оранжевой защитной маске заинтриговало публику.
«Когда всматриваешься в пятницу, а с ней и в…» - говорится в сообщении.
На опубликованном кадре Кошевой позирует на улице в белой футболке и с маской на лице. Однако, по взгляду видно, что артист почему-то встревоженный и грустный.
«Жду с нетерпением», «ура, наконец-то новый сезон», «бомба», - пишут пользователи в комментариях.
Напомним, Кошевого довели до слез на репетиции «Квартал 95», Кравец не выдержала: кадры истерики.
Как сообщала Politeka, Кошевой из «Квартал 95» засветил «друга» прямо на красной дорожке: кадры облетели сеть.