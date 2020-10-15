Алла Пугачова, Анастасія Волочкова, Настя Івлєєва і інші зірки показали, як відпочивають

На першому кадрі була Анастасія Волочкова. Балерина позувала в модному жовтому спортивному костюмі за який її прозвали раніше користувачі Instagram "жовтим курчам". При цьому червоне обличчя Анастасії також виглядало дивно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінки знаменитостей.

На другому кадрі була Алла Пугачова і Максим Галкін. Так, папараці підловили зоряну пару, коли вони поверталися з якоюсь вечірці, а в руках Максим Галкін ніс розкішний десерт. Судячи з вигляду можна припустити, що Алла Пугачова і Максим Галкін сильно втомлювалися після заходу, а відомого шоумена запідозрили в тому, що він "перебрав з алкоголем".

Трійку закриває Настя Івлєєва. на кадрах телеведуча позує в сукні з топом, лямки від якого нібито "впали". При цьому сама ведуча тримає в руках келих, а обличчя вийшло явно не найкраще.

На четвертому кадрі Белла Хадід. В руках у красуні була чарка зі спиртним, яку вона випила. Белла була одягнена в екстравагантну сукню з дуже глибоким декольте. Її невелика акуратна груди так і норовила вистрибнути назовні.

Закриває п'ятірку екс-дружина Морозюка Ірина. На фото в прозорому вбранні дівчина гралася в клубі. В руках у красуні можна побачити келих з алкоголем, а поруч подружку, з якою позувала для фотографії.

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