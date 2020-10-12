Известная телеведущая Настя Ивлеева, звезда "Орла и Решки", поразила видом до очередного преображения

Знаменитая телеведущая является одной из тех знаменитостей, что не боятся преображений, экспериментов с образами и резких смен имиджа. Не так давно Настя поразила сменой прически и цвета волос. Девушка уже успела удивить образами с светлыми, темными, каштановыми, зелеными и даже розовыми волосами. В последний раз телеведущая показала, как выглядит с бирюзовым цветом волос.

Супруга Элджея появилась на одном фото, представленном на фан-аккаунте в совершенно новом образе. При этом не только цвет волос привлекает внимание. Массивные ботинки, кожаные штаны со змеиным принтом и куртка-косуха превратили девушку в настоящую бунтарку-рокерсу.

На фото Настя запечатлена с голубыми волосами, уложенными легкими волнами, своем дерзком облике и позируя рядом с миловидной поклонницей. Смелый бьюти-образ дополнил яркий макияж с акцентом на глаза.

Однако, в сети данный образ Насти совсем не пришелся по душе фанатам. Сейчас девушка ходит со светлыми волосами, поэтому архивный кадр вызвал ажиотаж. Многие заявили, что такой образ Ивлеевой категорически не идет:

«Емае. В 30 быть клоунессой это днище; У неё стиль как у глюкозы; 😓 печаль какая ...фриковатлсть Элджея заразна ждём линзы и тату на лице🤦🏽‍♀️; Как будто из мультфильма 😃; Девушка похожа на бывшую солистку серебра; Верните ту Настю🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️; Сколько Настя, ей заплатила?; Анастасия, у Вас, всё в порядке?; Чудо в перьях!🤪; То самое чувство когда фанатка выглядит опрятнее и красивее Ивлеевой; Похожа на Глюкозу из старых мультяшных клипов 👏😍; Настя, конечно ты себя изуродовала🤦🏼‍♀️; Что случилось с Настей? Не приятно смотреть на неё в последнее время; Как киборг выглядит блооо😂».

Ранее мы также писали, что Настя является популярным блогером и все ее фото бурно обсуждаются фанатами, чтобы разделить часть своего контента, не так давно телеведущая завела еще один аккаунт в Инстаграм, где начала публиковать несколько другие кадры, отличающиеся от привычных. К примеру, недавно звезда приняла участие в съемке, ради которой сменила стиль.

Телеведущая блеснула фигурой сразу в троих образах, которые напомнили всем 2000 годы, а ретро-обработка кадров лишь усилила данное впечатление. Простые блузки с принтами, топы и короткие юбки с сапогами на шпильке – все это подчеркнуло индивидуальность Насти, но у многих также вызвало негодование из-за смены стиля.

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