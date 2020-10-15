Алла Пугачева, Анастасия Волочкова, Настя Ивлеева и другие звезды показали, как отдыхают

На первом кадре была Анастасия Волочкова. Балерина позировала в модном желтом спортивном костюме за который ее прозвали ранее пользователи инстаграм "желтым цыпленком". При этом красное лицо Анастасии также выглядело странно. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на странички знаменитостей.

На втором кадре была Алла Пугачева и Максим Галкин. Так, папарацци подловили звездную пару, когда они возвращались с какой-то вечеринке, а в руках Максим Галкин нес роскошный десерт. Судя по виду можно предположить, что Алла Пугачева и Максим Галкин сильно уставали после мероприятия, а известного шоумена заподозрили в том, что он "перебрал с алкоголем".

Тройку закрывает Настя Ивлеева. на кадрах телеведущая позирует в платье с топом, лямки от которого якобы «упали». При этом сама ведущая держит в руках бокал, а лицо получилось явно не самое хорошее.

На четвертом кадре Белла Хадид. В руках у красотки была рюмка со спиртным, которую она выпила. Белла была одета в экстравагантное платье с очень глубоким декольте. Ее небольшая аккуратная грудь так и норовила выпрыгнуть наружу.

Закрывает пятерку экс-жена Морозюка Ирина. На фото в прозрачном наряде девушка резвилась в клубе. В руках у красотки можно увидеть бокал с алкоголем, а рядом подружку, с которой позировала для фотографии.

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