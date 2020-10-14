34-річна російська співачка і зірка проекту "Дом-2" Ольга Бузова приголомшила фото 15-річної давності та зворушливим зізнанням

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram архівний знімок, на якому постала разом з подружкою, блогеркою Олею Десятовською.

У кадрі дівчата обіймалися, потягнувшись один до одної через столик у кафе. При цьому у обох задралися кофтинки, оголивши попереки. Бузова, до речі, була з африканськими кісками - саме в цьому образі дівчина тривалий час "будувала любов" на проекті "Дом-2".

"Той самий день 🥰 🥰 🥰 14 жовтня 15 років тому ми зустрілися, щоб попити каву в "Кофехаус" на каналі Грибоєдова (на більше не було грошей️️) знайомі ми були і до цього, але саме цей день ми вважаємо початком дружби, яку відзначаємо вже 15 років✊. І нехай дехто над нами сміється, але ми стільки пережили разом, що для нас це важливо❤️. З нашим днем, моя дівчинка 👧 шкода, що в цьому році не вдалося вирватися, але попереду все життя 🙃 сьогодні продумаємо, куди ми полетимо на 20 років люблю люблю і чекаю🙏", - поділилася сокровенним Ольга.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Деяким здалося, що Бузова обіймається на фото зі співачкою Ганною Сєдоковою.

"З кожним роком все гарнішаєш та гарнішаєш 🤩"

"Молоді і красиві 😍"

"Пам'ятаю тебе ще з такими кісками учасницею Дом-2💙"

"Молодці дівчата, це і є та дружба, про яку всі говорять...👍❤️💋"

"Яка міцна дружба 🥺 💘 "

"О божешь ти мій"

"А страшні"

"Чому мені здалося, що це Седокова?)))"

"Оля на себе взагалі не схожа" - "це якраз вона справжня"

Нагадаємо, що Ольга Бузова розбурхала розкішним виглядом у вузенькому ТОПі:"Ти просто гармата".

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