34-річна російська співачка і зірка проекту "Дом-2" Ольга Бузова приголомшила фото 15-річної давності та зворушливим зізнанням

Як передає Politeka.net, знаменитість опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram архівний знімок, на якому постала разом з подружкою, блогеркою Олею Десятовською.

У кадрі дівчата обіймалися, потягнувшись один до одної через столик у кафе. При цьому у обох задралися кофтинки, оголивши попереки. Бузова, до речі, була з африканськими кісками - саме в цьому образі дівчина тривалий час "будувала любов" на проекті "Дом-2".

"Той самий день 🥰 🥰 🥰 14 жовтня 15 років тому ми зустрілися, щоб попити каву в "Кофехаус" на каналі Грибоєдова (на більше не було грошей️️) знайомі ми були і до цього, але саме цей день ми вважаємо початком дружби, яку відзначаємо вже 15 років✊. І нехай дехто над нами сміється, але ми стільки пережили разом, що для нас це важливо❤️. З нашим днем, моя дівчинка 👧  шкода, що в цьому році не вдалося вирватися, але попереду все життя 🙃 сьогодні продумаємо, куди ми полетимо на 20 років люблю люблю і чекаю🙏", - поділилася сокровенним Ольга.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Деяким здалося, що Бузова обіймається на фото зі співачкою Ганною Сєдоковою.

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