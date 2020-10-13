Российская певица и телеведущая Ольга Бузова рассказала о сложных этапах в жизни и буднях в целом
Как известно, девушка постоянно публикует на своей странице в соцсети "Инстаграм" захватывающие кадры из каждого выпуска шоу "Ледниковый период", в котором принимает участие.
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Девушка не так давно получила серьезные травмы коленей, но не остановилась и продолжает участвовать в шоу. Также Ольга старательно избегает темы отношений с Давидом Манукяном - недавно пара поссорилась и звезда даже удалила все фото с возлюбленным за последний период. А сегодня в разделе Стори она рассказала о сложностях в жизни за это время. Просыпаясь и едва разлепив глаза, артистка показала, как проводит время в постели со своим питомцем.
«Я прохожу два сложных этапа каждое утро. Сначала приходится встать с кровати, что иногда кажется просто невозможным. А второй… Это когда еду на тренировку и потом момент надевания коньков. Это просто жесть, очень больно и сложно, но вообще терпимо», - рассказывает Ольга в ролике.
После можно увидеть, как еще сонная Ольга едет на тренировку и позирует в машине с новой прической.
Ранее в сети также появились неудачные кадры с Ольгой, сделанные во время примерки того самого наряда, ставшего центром обсуждений в сети. Ольга покрасовалась нежно-золотистым нарядом, однако опозорилась, засветив при этом грудь с неудачного ракурса.
Девушка продемонстрировала «отсутствие» форм в декольте, поэтому на фан-аккаунтах принялись обсуждать уместность данного наряда, который показал Бузову в невыгодном свете. Одни посоветовали положить девушке вату в лифчик, а другие удивились жестким комментариям в сторону звезды:
«Вам не кажется, что Оле Бузовой🌟 @buzova86 слегка великовато платье в районе лифа?😜», - сказано в Инстаграм под постом.
Напомним, что Ольга Бузова взбудоражила роскошным видом в узеньком топе: "Ты просто пушка".
Также Politeka писала, что соблазнительная Бузова распалила жаркими танцами в мини-шортах и чулках: "Еще одна пушка".
А еще Politeka сообщала, что Бузова ошеломила дерзким видом в ультрамини и заявила о проблеме: "Давай Оля, жги!"